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THAMES WATER CLIMATE ACTION

Unterzeichnung(en)

Betrag
530.340.404,54 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 530.340.404,54 €
Wasser, Abwasser : 530.340.404,54 €
Unterzeichnungsdatum
4/12/2012 : 530.340.404,54 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
Related public register
05/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - THAMES WATER CLIMATE ACTION
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - THAMES WATER CLIMATE ACTION

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Juni 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/12/2012
20110483
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
THAMES WATER CLIMATE ACTION
THAMES WATER UTILITIES LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 510 million (GBP 430 million)
EUR 1023 million (GBP 863 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Improvement of water infrastructures in London and the Thames Valley.

The programme forms part of Thames Water Utilities Limited’s (TWUL) capital expenditure programme for the regulatory period 2011-2015, Asset Management Plan 5 (AMP5). The EIB has been financing successive AMP programmes across the UK since the sector privatisation in 1989. This is the eighth such loan to Thames Water, the largest of the 10 water and sewerage companies in England and Wales, which serves the London area.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Promoter complies with the requirements of EU EIA Directive 2011/92/EU, as well as Article 6 of the Habitats Directive 92/43/EEC. The Promoter carries out Environmental Impact Assessment procedures where required by the competent authorities and mitigating measures are applied as appropriate. The quality and environmental regulators independently monitor compliance with effluent discharge permits and drinking water quality standards.

Thames Water fully complies with the requirements of Procurement Directive 93/38/EC of June 1993 and its amendment 2004/17/EC as well as 93/37/EEC of 14 June 1993 for public works contracts, 93/36/EEC of 14 June 1993 for public supply contracts, 92/50/EEC of 18 June 1992 for public service contracts and their amendment Directive 2004/18/EC of 31 March 2004.

Weitere Unterlagen
05/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - THAMES WATER CLIMATE ACTION
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - THAMES WATER CLIMATE ACTION
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - THAMES WATER CLIMATE ACTION
Datum der Veröffentlichung
5 May 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54955975
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110483
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - THAMES WATER CLIMATE ACTION
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83522479
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110483
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
05/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - THAMES WATER CLIMATE ACTION
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - THAMES WATER CLIMATE ACTION
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THAMES WATER CLIMATE ACTION
Datenblätter
THAMES WATER CLIMATE ACTION
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen