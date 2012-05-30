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AUTOLIB ELECTRIC CAR SHARING BOLLORE

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 75.000.000 €
Verkehr : 75.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/10/2012 : 75.000.000 €
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14/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AUTOLIB ELECTRIC CAR SHARING BOLLORE
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB unterstützt Bolloré-Gruppe mit 75 Mio EUR bei Investitionen für den Einsatz von Elektrofahrzeugen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 Mai 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/10/2012
20110479
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AUTOLIB ELECTRIC CAR SHARING BOLLORE
AUTOLIB'
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 75 million
EUR 157 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the investments in the electric car sharing programme to be implemented in the Paris metropolitan area.

The project consists of the development of a full electric car-sharing service for customers and the deployment of a supporting service network, based on a set of innovative solutions - both at conceptual and technological level. These include the deployment of an interconnected infrastructure of on-street stations for recharging batteries and parking vehicles, and the parallel development of the supportive technology for automated registration/billing/charging and control systems for real-time customer and fleet management services.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project, both in its R&D components and in its infrastructural components, should fall outside the scope of EU EIA Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Full details on environmental issues will be analysed at appraisal stage.

Procurement shall be in line with main applicable EU Directives (where applicable), and with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify the details during the project’s due diligence.

Weitere Unterlagen
14/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AUTOLIB ELECTRIC CAR SHARING BOLLORE
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Frankreich: EIB unterstützt Bolloré-Gruppe mit 75 Mio EUR bei Investitionen für den Einsatz von Elektrofahrzeugen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AUTOLIB ELECTRIC CAR SHARING BOLLORE
Datum der Veröffentlichung
14 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64092124
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110479
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
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AUTOLIB ELECTRIC CAR SHARING BOLLORE
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AUTOLIB ELECTRIC CAR SHARING BOLLORE
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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