AUTOLIB ELECTRIC CAR SHARING BOLLORE

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project concerns the investments in the electric car sharing programme to be implemented in the Paris metropolitan area.
The project consists of the development of a full electric car-sharing service for customers and the deployment of a supporting service network, based on a set of innovative solutions - both at conceptual and technological level. These include the deployment of an interconnected infrastructure of on-street stations for recharging batteries and parking vehicles, and the parallel development of the supportive technology for automated registration/billing/charging and control systems for real-time customer and fleet management services.
The project, both in its R&D components and in its infrastructural components, should fall outside the scope of EU EIA Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Full details on environmental issues will be analysed at appraisal stage.
Procurement shall be in line with main applicable EU Directives (where applicable), and with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify the details during the project’s due diligence.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.