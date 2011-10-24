JESSICA Leveraging Energy GL

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Acceptable financial intermediaries
The credit line concerns mainly the financing of energy efficiency projects and also some renewable energy projects in urban areas (PV, solar water heaters, biomass boilers, etc.), across Spain. The sectors included are public and private buildings, except private residential buildings, industry, public transport, street lighting, and traffic lighting.
Dedicated credit line targeted at leveraging/complementing approved JESSICA-type financing schemes across Spain supporting mainly eligible sustainable and competitive energy efficiency/renewable energy (EE/ER) projects to be carried out primarily by private companies (including energy service companies - ESCOs) and/or other public-private entities.
This operation will support projects that reduce energy consumption, increase the use of renewable energies and help to mitigate climate change. It thus generates significant environmental benefits. However, some individual schemes may have limited environmental impact.
Most of the projects will be developed by private entities that do not benefit from exclusive rights and thus are not subject to public procurement. However, it may include public authorities subject to the EU and Spanish procurement regulations.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.