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ITALCEMENTI REZZATO ENERGY EFFICIENCY

Unterzeichnung(en)

Betrag
90.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 90.000.000 €
Industrie : 90.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/06/2013 : 90.000.000 €
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03/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ITALCEMENTI REZZATO ENERGY EFFICIENCY

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 November 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/06/2013
20110472
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ITALCEMENTI REZZATO ENERGY EFFICIENCY
ITALCEMENTI SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 90 million
EUR 191 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Modernisation of an existing cement facility in Rezzato (BS). In addition the project concerns certain investments of environmental and public interest within and in the surrounding areas of the site.

The project concerns the promoter’s investments for the renovation of the major part of an existing cement plant, located in Rezzato, in the province of Brescia in Italy. The new cement production line is expected to significantly reduce the pollutant atmospheric emissions of the site, specifically of CO2, reduce noise, and improve the energy efficiency.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project, which is expected to reduce the cement plant’s atmospheric emissions and to improve its energy efficiency and CO2 specific emissions, falls under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EC and an Environmental Impact Assessment (EIA) can be requested by the competent authority. No specific problems are expected because the project (i) is taking place in an existing plant, replacing old production equipment with a technology which is in line with Best Available Technology principles, and (ii) will be operated by an experienced producer. All environmental authorisations and relevant documents including the operational and construction permits will be reviewed during the project’s due diligence.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

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Weitere Unterlagen
03/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ITALCEMENTI REZZATO ENERGY EFFICIENCY

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ITALCEMENTI REZZATO ENERGY EFFICIENCY
Datum der Veröffentlichung
3 Mar 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
46126832
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110472
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
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03/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ITALCEMENTI REZZATO ENERGY EFFICIENCY
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ITALCEMENTI REZZATO ENERGY EFFICIENCY
Datenblätter
ITALCEMENTI REZZATO ENERGY EFFICIENCY

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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