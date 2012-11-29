ITALCEMENTI REZZATO ENERGY EFFICIENCY

Übersicht
Modernisation of an existing cement facility in Rezzato (BS). In addition the project concerns certain investments of environmental and public interest within and in the surrounding areas of the site.
The project concerns the promoter’s investments for the renovation of the major part of an existing cement plant, located in Rezzato, in the province of Brescia in Italy. The new cement production line is expected to significantly reduce the pollutant atmospheric emissions of the site, specifically of CO2, reduce noise, and improve the energy efficiency.
The project, which is expected to reduce the cement plant’s atmospheric emissions and to improve its energy efficiency and CO2 specific emissions, falls under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EC and an Environmental Impact Assessment (EIA) can be requested by the competent authority. No specific problems are expected because the project (i) is taking place in an existing plant, replacing old production equipment with a technology which is in line with Best Available Technology principles, and (ii) will be operated by an experienced producer. All environmental authorisations and relevant documents including the operational and construction permits will be reviewed during the project’s due diligence.
The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.
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Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
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