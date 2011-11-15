Poste Italiane Sviluppo E-services

Unterzeichnung(en)
Übersicht
POSTE ITALIANE
The project comprises a selection of innovation and modernisation platforms, part of the Poste Italiane 2012-2014 investment programme, including advanced ITC infrastructures, processes / applications of software, coupled with the refurbishment of some postal offices and logistics centres. All selected investments are oriented at improving productivity, expanding the product range and providing higher service reliability via new technological solutions.
The bulk of RDI projects are located in main distribution centres throughout Italy, while modernisation affects mainly postal offices in convergence regions.
Postal and digital services represent a key infrastructure of the knowledge economy.
Efficient postal services are network industries and thus leverages for Italian and EU companies to improve productivity, facilitating logistics and ultimately enhancing the value-chain of many other services and manufacturing companies. Within the new call for smart specialisation strategies, also envisaged under Horizon 2020 and Regions for Economic Changes, reliable postal services are key conditions for the successful inclusion of all regions and operators into potential innovation clusters.
The postal services do not fall under Annexes I and II of EU Directive 85/337/EEC, as amended by Directives 97/11/EEC and 2003/35/EC concerning Environmental Impact Assessment requirements, and their services are subject to national legislation only. As the present project focuses on enhancement of the promoter’s existing operations and facilities, it is expected that the environmental impact will be limited. Details will be assessed during the project appraisal.
The promoter is a public entity and therefore subject to procurement procedures which should comply with directive 2004/18/EG. During the appraisal the utilised procedures and the outcome will be verified.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.