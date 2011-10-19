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AMETHIS MAGHREB FUND I

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
31/05/2013 : 10.000.000 €
21/12/2011 : 10.000.000 €
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EIB-FEMIP: 20 Mio EUR für den Capital North Africa Venture Fund II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Oktober 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2011
20110435
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Capital North Africa Venture Fund II

Capital Invest (fund manager)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 10 million
The target size of the Fund at final closing is EUR 80-90 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Equity investment in a closed-end generalist private equity fund focused on growth capital investments in SMEs located across North Africa.

The proposed operation is expected to contribute risk capital funding to established, growth-oriented mid-market SMEs, principally located in Morocco and in neighbouring North African countries (Algeria, Tunisia). The Fund will target individual equity and/or quasi-equity investments between EUR 2-10 million.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Fund will operate in accordance with an environmental policy developed by the fund manager in consultation with an investor group of Development Finance Institutions.

Not applicable (private sector operation)

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EIB-FEMIP: 20 Mio EUR für den Capital North Africa Venture Fund II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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EIB-FEMIP: 20 Mio EUR für den Capital North Africa Venture Fund II
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen