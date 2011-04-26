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UNICER EFFICIENCY

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 60.000.000 €
Industrie : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2012 : 60.000.000 €
Andere Links
Related public register
06/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNICER EFFICIENCY
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - UNICER EFFICIENCY

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 März 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2012
20110426
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UNICER EFFICIENCY
A privately owned company engaged in the production and distribution of beverages.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 60 million
EUR 173 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investments in administration, processing, logistics and product distribution systems across the group.

Upgrades in the area of operational,energy and environmental efficiencies.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The sub-projects to be financed neither fall under the scope of Directive 97/11/EEC, nor fall under Annex II. It will be confirmed at appraisal that all projects falling under Annex II have been screened out by the Competent Authoritty.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
06/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNICER EFFICIENCY
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - UNICER EFFICIENCY

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNICER EFFICIENCY
Datum der Veröffentlichung
6 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67541513
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110426
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - UNICER EFFICIENCY
Datum der Veröffentlichung
7 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63375108
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110426
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
06/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNICER EFFICIENCY
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - UNICER EFFICIENCY
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Datenblätter
UNICER EFFICIENCY

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen