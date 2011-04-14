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FINCANTIERI RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
140.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 140.000.000 €
Industrie : 140.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/11/2012 : 60.000.000 €
28/06/2012 : 80.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB-Darlehen von 140 Mio EUR für FuE-Vorhaben von Fincantieri

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Februar 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/06/2012
20110414
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Fincantieri Shipyards

FINCANTIERI – Cantieri Navali Italiani S.p.A.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Not available
Not available
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of Fincantieri’s research and development, IT innovation and training activities.

The main focus of the project will be on: (i) technology solutions aiming at increased energy efficiency and reduced fuel consumption on the ships; (ii) enhanced systems and design approaches, to optimize the ship configuration and reduce its environmental impact, during construction and operation, (iii) enhanced design solutions, to reduce the weight and increase the available hotel size of ships.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns primarily investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorized and would therefore not require an EIA under Annex II of the Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. The project however might also include capital expenditures related to the RDI activities. Whether these investments fall under Annex II of the EIA Directive, along with any other environmental issues, will be clarified during the project’s appraisal.

The promoter is a private sector company operating in the manufacturing sector not covered by EU Directives on procurement.

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Italien: EIB-Darlehen von 140 Mio EUR für FuE-Vorhaben von Fincantieri

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen