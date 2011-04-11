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NETHERLANDS OFFSHORE WIND

Unterzeichnung(en)

Betrag
599.145.020,8 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 599.145.020,8 €
Energie : 599.145.020,8 €
Unterzeichnungsdatum
13/10/2022 : 12.145.020,8 €
14/05/2014 : 180.000.000 €
14/05/2014 : 200.000.000 €
14/05/2014 : 207.000.000 €
Andere Links
Related public register
01/04/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NETHERLANDS OFFSHORE WIND
Related public register
28/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NETHERLANDS OFFSHORE WIND
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - NETHERLANDS OFFSHORE WIND

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 September 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/05/2014
20110411
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NETHERLANDS OFFSHORE WIND
Typhoon Offshore B.V.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 599 million
EUR 2653 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction and operation of an offshore wind park with a total capacity of 600 MW in the North Sea.

The development of wind energy capacity will support EU and national targets for renewable energy generation and contribute to environmental and security of energy supply objectives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

In line with national legislation, the project has been subject to an EIA which has been approved by the competent authorities. The Bank will review the EIA during appraisal, including a verification of any effects on nature conservation sites.

The promoter is a private company not benefiting from special or exclusive rights, thus not subject to the EU Utilities Directive. In line with its principles and its statute, the Bank will verify that suitable procurement procedures, including an appropriate selection of works, goods and services offered at competitive prices are applied. Details will be verified during appraisal.

Weitere Unterlagen
01/04/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NETHERLANDS OFFSHORE WIND
28/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NETHERLANDS OFFSHORE WIND
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - NETHERLANDS OFFSHORE WIND

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NETHERLANDS OFFSHORE WIND
Datum der Veröffentlichung
1 Apr 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52292368
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20110411
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NETHERLANDS OFFSHORE WIND
Datum der Veröffentlichung
28 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66099050
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110411
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - NETHERLANDS OFFSHORE WIND
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87225632
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110411
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
01/04/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NETHERLANDS OFFSHORE WIND
Related public register
28/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NETHERLANDS OFFSHORE WIND
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - NETHERLANDS OFFSHORE WIND
Andere Links
Übersicht
NETHERLANDS OFFSHORE WIND
Datenblätter
NETHERLANDS OFFSHORE WIND

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen