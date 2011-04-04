Sisecam Bulgaria

Übersicht
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS
Expansion of the flatglass and glass tableware manufacturing capacity of the Bulgarian plant of the Turkish glass company Sisecam A.S.
Increasing the export capacity of Trakya Glass Bulgaria EAD, Sisecam’s Bulgarian subsidiary located in Targovishte, Bulgaria, an EU Convergence region with high unemployment.
Production of glass falls under Annexe II, 5(d) of Directive 97/11. Two separate EIAs have been established covering a) the second float glass line, the future coating and lamination lines and b) the second glass tableware line. The project is located within the perimeter of an existing industrial plant. Natura 2000 areas are not concerned. The public has been consulted and the competent authority has approved both EIAs and the execution of the project.
The promoter is a private company, not operating in the utilities sector, and it is not covered by EU Directives on procurement. The promoter carried out competitive international consultations amongst potential suppliers for the technology suppliers and the main construction contract. This is standard practice for this industry and it is in the best interest of the project and acceptable to the Bank.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.