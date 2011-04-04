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SISECAM BULGARIA

Unterzeichnung(en)

Betrag
80.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Bulgarien : 80.000.000 €
Industrie : 80.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/05/2012 : 80.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Tableware Plant - BG
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Float Glass Plant - BG
Related public register
14/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SISECAM BULGARIA
Zugehörige Pressemitteilungen
Türkei: EIB-Darlehen für Klimaschutz und Stärkung des Privatsektors

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Februar 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/05/2012
20110404
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Sisecam Bulgaria

TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 80 million
EUR 168 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Expansion of the flatglass and glass tableware manufacturing capacity of the Bulgarian plant of the Turkish glass company Sisecam A.S.

Increasing the export capacity of Trakya Glass Bulgaria EAD, Sisecam’s Bulgarian subsidiary located in Targovishte, Bulgaria, an EU Convergence region with high unemployment.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Production of glass falls under Annexe II, 5(d) of Directive 97/11. Two separate EIAs have been established covering a) the second float glass line, the future coating and lamination lines and b) the second glass tableware line. The project is located within the perimeter of an existing industrial plant. Natura 2000 areas are not concerned. The public has been consulted and the competent authority has approved both EIAs and the execution of the project.

The promoter is a private company, not operating in the utilities sector, and it is not covered by EU Directives on procurement. The promoter carried out competitive international consultations amongst potential suppliers for the technology suppliers and the main construction contract. This is standard practice for this industry and it is in the best interest of the project and acceptable to the Bank.

Weitere Unterlagen
14/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SISECAM BULGARIA
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Zugehörige Pressemitteilungen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SISECAM BULGARIA
Datum der Veröffentlichung
14 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64093849
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110404
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Bulgarien
Öffentlich zugänglich
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Related public register
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Datenblätter
SISECAM BULGARIA
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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