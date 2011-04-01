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POLAND HEALTH INVESTMENT PROGRAMME

Unterzeichnung(en)

Betrag
400.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 400.000.000 €
Gesundheit : 400.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/11/2013 : 400.000.000 €
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07/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POLAND HEALTH INVESTMENT PROGRAMME

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Juni 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/11/2013
20110401
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
POLAND HEALTH INVESTMENT PROGRAMME
REPUBLIC OF POLAND
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 400 million
EUR 1200 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of the national health investment programme for 2013-2017.

Located in a convergence region, the project is eligible under the Economic and Social Cohesion objective. As a health sector investment, the project also responds to the Bank’s Growth and Employment Potential objective (support for urban renewal and regeneration). The project is therefore eligible under Article 309 point (a) projects for developing less-developed regions and point (c) common interest of the EU Treaty. The potential and extent to which the investments also contribute to the Bank’s Knowledge Economy priority objective will be examined during appraisal.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Health facilities are not specifically mentioned in the EU Directive 2011/92/EU; however, the project may fall under Annex II of the Directive in relation to urban development, in which case the decision on whether an Environmental Impact Assessment (EIA) is needed is up to the local competent authorities. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required and the screening decision of the competent authority.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
07/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POLAND HEALTH INVESTMENT PROGRAMME

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POLAND HEALTH INVESTMENT PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
7 Feb 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
47278165
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110401
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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07/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POLAND HEALTH INVESTMENT PROGRAMME
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POLAND HEALTH INVESTMENT PROGRAMME

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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