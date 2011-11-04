Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

ABERDEEN UK INFRASTRUCTURE PARTNERS

Unterzeichnung(en)

Betrag
31.436.655,15 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 31.436.655,15 €
Gesundheit : 6.287.331,03 €
Verkehr : 25.149.324,12 €
Unterzeichnungsdatum
11/09/2012 : 6.287.331,03 €
11/09/2012 : 25.149.324,12 €
Andere Links
Related public register
23/04/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ABERDEEN UK INFRASTRUCTURE PARTNERS
Related public register
31/01/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - ABERDEEN UK INFRASTRUCTURE PARTNERS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 November 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/09/2012
20110383
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Lloyds Bank European Infrastructure Partners LP

Uberior Fund Manager Limited

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
To be determined
To be determined
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Primary infrastructure fund focusing on social and economic infrastructure projects in the UK and Western Europe.

The fund will invest equity in greenfield economic and social infrastructure projects.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Some of the projects in the Fund’s pipeline would be considered to be Annex I or Annex II (screened in) of the EIA Directive 85/337/EC (as amended), thus requiring a full EIA, and some might have an impact on Natura 2000 sites, in which case the requirements of the Habitats Directive 1992/43/EC and Birds Directive 79/409/EEC will apply. The promoter’s capacity and procedures will be assessed to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations as well as its capacity to support the Bank's Public Disclosure Policy, which aims at facilitating access by the public to environmentally relevant information.

The Fund’s investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the underlying investments financed by the Fund are in line with the provisions of the EU Procurement Directives.

Weitere Unterlagen
23/04/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ABERDEEN UK INFRASTRUCTURE PARTNERS
31/01/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - ABERDEEN UK INFRASTRUCTURE PARTNERS
Andere Links

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ABERDEEN UK INFRASTRUCTURE PARTNERS
Datum der Veröffentlichung
23 Apr 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58580878
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110383
Sektor(en)
Verkehr
Gesundheit
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ABERDEEN UK INFRASTRUCTURE PARTNERS
Datum der Veröffentlichung
31 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74974481
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110383
Sektor(en)
Verkehr
Gesundheit
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
23/04/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ABERDEEN UK INFRASTRUCTURE PARTNERS
Related public register
31/01/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - ABERDEEN UK INFRASTRUCTURE PARTNERS
Andere Links
Übersicht
Lloyds Bank European Infrastructure Partners LP
Datenblätter
ABERDEEN UK INFRASTRUCTURE PARTNERS

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen