Floods & Red Sludge Disaster Recovery

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Republic of Hungary represented by the Ministry for National Economy
The project comprises emergency, reconstruction and preventive measures in response to the red mud and flood catastrophes in Hungary in 2010.
The measures are partly socially driven, to cater for the needs of affected population, and partly environmentally driven to reduce and control associated adverse environmental impacts as well as to support prevention for future events.
As flood relief works, the emergency measures and rehabilitation of existing structures, including pre-existing flood protection infrastructure are expected to fall under Annex II of the EIA Directive, the requirement for EIA’s and the screening procedures are set by National legislation. Competent authorities are reported to have participated in the emergency works and given permissions in real time. For longer term measures standard EIA procedures are expected to be undertaken. Application of appropriate environmental procedures will be assessed during Project appraisal.
As the project mainly concerns emergency measures and rehabilitation of existing structures, standard procurement procedures have, to a large extent, not been followed. During appraisal, the Bank will verify satisfactory application of the Bank’s Guide to Procurement and relevant EU rules.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.