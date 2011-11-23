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FLOODS&RED SLUDGE DISASTER RECOVERY

Unterzeichnung(en)

Betrag
63.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ungarn : 63.000.000 €
Müllbeseitigung : 6.142.500 €
Stadtentwicklung : 15.435.000 €
Industrie : 18.900.000 €
Wasser, Abwasser : 22.522.500 €
Unterzeichnungsdatum
14/06/2012 : 6.142.500 €
14/06/2012 : 15.435.000 €
14/06/2012 : 18.900.000 €
14/06/2012 : 22.522.500 €
Andere Links
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FLOODS&RED SLUDGE DISASTER RECOVERY
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - FLOODS&RED SLUDGE DISASTER RECOVERY
Zugehörige Pressemitteilungen
Ungarn: EIB finanziert Wiederaufbau und Prävention nach Hochwasser und Rotschlamm

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 November 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/06/2012
20110369
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Floods & Red Sludge Disaster Recovery

Republic of Hungary represented by the Ministry for National Economy

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 63 million
EUR 290 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises emergency, reconstruction and preventive measures in response to the red mud and flood catastrophes in Hungary in 2010.

The measures are partly socially driven, to cater for the needs of affected population, and partly environmentally driven to reduce and control associated adverse environmental impacts as well as to support prevention for future events.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

As flood relief works, the emergency measures and rehabilitation of existing structures, including pre-existing flood protection infrastructure are expected to fall under Annex II of the EIA Directive, the requirement for EIA’s and the screening procedures are set by National legislation. Competent authorities are reported to have participated in the emergency works and given permissions in real time. For longer term measures standard EIA procedures are expected to be undertaken. Application of appropriate environmental procedures will be assessed during Project appraisal.

As the project mainly concerns emergency measures and rehabilitation of existing structures, standard procurement procedures have, to a large extent, not been followed. During appraisal, the Bank will verify satisfactory application of the Bank’s Guide to Procurement and relevant EU rules.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FLOODS&RED SLUDGE DISASTER RECOVERY
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - FLOODS&RED SLUDGE DISASTER RECOVERY
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Ungarn: EIB finanziert Wiederaufbau und Prävention nach Hochwasser und Rotschlamm

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FLOODS&RED SLUDGE DISASTER RECOVERY
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
43518010
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110369
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Industrie
Stadtentwicklung
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - FLOODS&RED SLUDGE DISASTER RECOVERY
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88615523
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110369
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Industrie
Stadtentwicklung
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FLOODS&RED SLUDGE DISASTER RECOVERY
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - FLOODS&RED SLUDGE DISASTER RECOVERY
Andere Links
Übersicht
Floods & Red Sludge Disaster Recovery
Datenblätter
FLOODS&RED SLUDGE DISASTER RECOVERY
Zugehörige Pressemitteilungen
Ungarn: EIB finanziert Wiederaufbau und Prävention nach Hochwasser und Rotschlamm

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Ungarn: EIB finanziert Wiederaufbau und Prävention nach Hochwasser und Rotschlamm
Andere Links
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02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FLOODS&RED SLUDGE DISASTER RECOVERY
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen