VERBUND PSP REISSECK II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project is a 430MW pumped storage scheme for hydroelectric power generation, located within the boundaries of the municipalities of Mühltal, Reisseck and Zandlach (Kärnten). It comprises new electricity generating equipment, an underground transmission cable, a new underground system of 5.3km long water tunnels, shafts, caverns, pump and turbine houses.
The project will link-in with the existing pumped storages Malta and Kreuzeck in the same area, which have at present a combined capacity of 1029MW. It makes use of existing reservoirs and takes advantage of their significant water volumes and elevation difference between water intake and discharge. As a result the project does not require new water reservoirs. Overall the project will allow for a more efficient use of water resources currently feeding the two existing storage schemes while significantly increasing the operational flexibility and electricity generation capacity in the regi
The project supports EU and national energy objectives
The project is an expansion of two existing hydroelectric power generation schemes. The promoter has conducted an environmental impact assessment, which was approved by the national authorities in October 2009.
The European Commission has exempted the generation of electricity in Austria from public procurement provisions by Decision 2008/585/EC. The Bank will review the project’s procurement procedures to ensure that its funds are used appropriately for the purchase of works, goods and services.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.