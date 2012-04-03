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VERBUND PSP REISSECK II

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 150.000.000 €
Energie : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/11/2012 : 150.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - DE
Related public register
25/09/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VERBUND PSP REISSECK II
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - VERBUND PSP REISSECK II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 April 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/11/2012
20110368
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
VERBUND PSP REISSECK II
VERBUND AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 378 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is a 430MW pumped storage scheme for hydroelectric power generation, located within the boundaries of the municipalities of Mühltal, Reisseck and Zandlach (Kärnten). It comprises new electricity generating equipment, an underground transmission cable, a new underground system of 5.3km long water tunnels, shafts, caverns, pump and turbine houses.

The project will link-in with the existing pumped storages Malta and Kreuzeck in the same area, which have at present a combined capacity of 1029MW. It makes use of existing reservoirs and takes advantage of their significant water volumes and elevation difference between water intake and discharge. As a result the project does not require new water reservoirs. Overall the project will allow for a more efficient use of water resources currently feeding the two existing storage schemes while significantly increasing the operational flexibility and electricity generation capacity in the regi

The project supports EU and national energy objectives

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is an expansion of two existing hydroelectric power generation schemes. The promoter has conducted an environmental impact assessment, which was approved by the national authorities in October 2009.

The European Commission has exempted the generation of electricity in Austria from public procurement provisions by Decision 2008/585/EC. The Bank will review the project’s procurement procedures to ensure that its funds are used appropriately for the purchase of works, goods and services.

Weitere Unterlagen
25/09/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VERBUND PSP REISSECK II
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - VERBUND PSP REISSECK II
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - DE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VERBUND PSP REISSECK II
Datum der Veröffentlichung
25 Sep 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62124755
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110368
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - VERBUND PSP REISSECK II
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78208966
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110368
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
25/09/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VERBUND PSP REISSECK II
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - VERBUND PSP REISSECK II
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Datenblätter
VERBUND PSP REISSECK II
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - DE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen