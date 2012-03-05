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AMBIENTE URBANO BOLOGNA IV

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 40.000.000 €
Kombinierte Infrastrukturvorhaben : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/06/2012 : 40.000.000 €
Andere Links
Related public register
25/09/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AMBIENTE URBANO BOLOGNA IV
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AMBIENTE URBANO BOLOGNA IV

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 März 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/06/2012
20110349
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Ambiente Urbano Bologna IV

Comune di Bologna

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 80 million
EUR 370 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the financing of the 2012-2015 public works multi-annual plan, including investments in several sectors such as mobility, education, culture and urbanisation.

The project will contribute to upgrading the urban infrastructure. It will also support the the city in reaching its objetives of urban and environmental development, achieving the optimisation of a sustainable public transport system, the revaluing of urban spaces and public green areas, the improvement of municipal facilities (sport, education, social and culture) and the delivery of social services to the resident population.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Some of the schemes might eventually fall under Annex I or Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC, as amended. If any scheme had a negative impact on an area forming part of Natura 2000 network (falling under Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC) the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned directives as transposed into national law.

The promoter, as a public administration entity, is required to follow EU public procurement rules (2004/17/EC and 2007/18/EC) including publication of contract notices in the EU Official Journal as implemented by national law, if and where appropriate. Projects with values below the EU threshold will be procured according to the provisions laid down in national legislation.

Weitere Unterlagen
25/09/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AMBIENTE URBANO BOLOGNA IV
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AMBIENTE URBANO BOLOGNA IV

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AMBIENTE URBANO BOLOGNA IV
Datum der Veröffentlichung
25 Sep 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62124861
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110349
Sektor(en)
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - AMBIENTE URBANO BOLOGNA IV
Datum der Veröffentlichung
24 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90798540
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110349
Sektor(en)
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
25/09/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AMBIENTE URBANO BOLOGNA IV
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24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AMBIENTE URBANO BOLOGNA IV
Andere Links
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Datenblätter
AMBIENTE URBANO BOLOGNA IV

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen