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NBE GLOBAL LOAN (EGYPT)

Unterzeichnung(en)

Betrag
80.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ägypten : 80.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 80.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/12/2013 : 80.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Ägypten: EIB fördert wirtschaftliche und soziale Stabilisierung – insgesamt 392 Mio EUR für neue Vorhaben

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Juni 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/12/2013
20110337
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NBE GLOBAL LOAN (EGYPT)
NATIONAL BANK OF EGYPT
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 80 million
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Line of credit under the Special FEMIP Envelope (SFE) to the National Bank of Egypt (NBE) for financing small and medium-sized projects in agribusiness, manufacturing, tourism, private education, small scale energy, healthcare and related services in Egypt.

In line with EIB FEMIP operational plan 2013 for Egypt the project's objective is to support local private sector, and in particular SMEs. The proposed credit line facility is aimed at the partial financing of small and medium-sized investment projects targeting eligible sectors, undertaken by private companies. It will improve the availability of long-term funding and the possibility of extending foreign currency loans, in particular for export oriented enterprises.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Projects co-financed under the proposed facility will be required to comply with the relevant national legal framework and be acceptable to the Bank in line, as appropriate, with the EU Environmental policy and legislation.

Normal procurement rules for EIB global loans will apply.

Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Political Risk Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen