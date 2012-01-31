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W MACEDONIA SWM PPP

Unterzeichnung(en)

Betrag
12.718.558 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 12.718.558 €
Müllbeseitigung : 12.718.558 €
Unterzeichnungsdatum
10/06/2015 : 12.718.558 €
Andere Links
Related public register
25/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - W MACEDONIA SWM PPP
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - W MACEDONIA SWM PPP

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
31 Januar 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/06/2015
20110280
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
W Macedonia SWM PPP

Diacheirisis Aporrimaton Ditikis Makedonias SA (DIADYMA)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 40 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises the design, construction, operation and maintenance of a waste treatment and disposal facility in the area of West Macedonia.

The project will provide an improved mode of treatment of residual waste generated in the region, which currently is disposed in landfills. In addition to contributing to diversion of waste from landfill disposal in line with EU and national policy, the project will enable some recycling and recovery of waste. The project will also contribute to reduction of greenhouse gas emissions by diversion of waste from landfills, and thus be in line both with EU policy and the Bank’s policies and lending priorities of climate change mitigation.

The project is eligible for EIB financing under Article 309 c) of the Treaty as an environmental and possibly energy project of common interest. Being a convergence region, the Project is also eligible under Article 309 a) projects for developing less-developed regions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project consists primarily of a waste treatment facility that will enable diversion of residual waste from landfills and some recovery of recyclables and possibly energy generation from the residual waste stream. The project will thus contribute to reaching compliance with EU policy and targets on landfill diversion and recycling, and will also contribute to climate change mitigation. The facilities will be constructed next to a site where a sanitary landfill has been operated since 2005.

Procurement is carried out through restricted international competitive tendering, in accordance with Greek PPP regulations and in line with the EU Public Procurement Directive (2004/18/EC). A shortlist of bidders has recently been announced and final bid submission will take place in 1H12. The preferred bidder is expected to implement the project through a turn key contract for implementation of the waste treatment facility and a sub-contract for operation and maintenance of the project facilities.

Weitere Unterlagen
25/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - W MACEDONIA SWM PPP
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - W MACEDONIA SWM PPP

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - W MACEDONIA SWM PPP
Datum der Veröffentlichung
25 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
46733782
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110280
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - W MACEDONIA SWM PPP
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88393303
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110280
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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25/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - W MACEDONIA SWM PPP
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - W MACEDONIA SWM PPP
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Datenblätter
W MACEDONIA SWM PPP

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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