W Macedonia SWM PPP

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Diacheirisis Aporrimaton Ditikis Makedonias SA (DIADYMA)
The project comprises the design, construction, operation and maintenance of a waste treatment and disposal facility in the area of West Macedonia.
The project will provide an improved mode of treatment of residual waste generated in the region, which currently is disposed in landfills. In addition to contributing to diversion of waste from landfill disposal in line with EU and national policy, the project will enable some recycling and recovery of waste. The project will also contribute to reduction of greenhouse gas emissions by diversion of waste from landfills, and thus be in line both with EU policy and the Bank’s policies and lending priorities of climate change mitigation.
The project is eligible for EIB financing under Article 309 c) of the Treaty as an environmental and possibly energy project of common interest. Being a convergence region, the Project is also eligible under Article 309 a) projects for developing less-developed regions.
The project consists primarily of a waste treatment facility that will enable diversion of residual waste from landfills and some recovery of recyclables and possibly energy generation from the residual waste stream. The project will thus contribute to reaching compliance with EU policy and targets on landfill diversion and recycling, and will also contribute to climate change mitigation. The facilities will be constructed next to a site where a sanitary landfill has been operated since 2005.
Procurement is carried out through restricted international competitive tendering, in accordance with Greek PPP regulations and in line with the EU Public Procurement Directive (2004/18/EC). A shortlist of bidders has recently been announced and final bid submission will take place in 1H12. The preferred bidder is expected to implement the project through a turn key contract for implementation of the waste treatment facility and a sub-contract for operation and maintenance of the project facilities.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.