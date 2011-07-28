Gruppo Barilla R&D

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Barilla G. e R. Fratelli SpA
Financing of the Promoter’s research and developments activities.
The project concerns the promoter’s RDI expenditures related to food processing. The main project components are aimed at nutrition, sensory and consumer habits, food: ingredients, processing and packaging, and convenience products. The RDI activities will be carried out in the promoter’s existing EU-based R&D and production facilities located in Italy, France and Sweden. The promoter’s main research centre is located in Parma, Italy.
The project concerns investments in Research and Development that are expected to be carried out in existing facilities, already authorised, and which would therefore not require an EIA under Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. At appraisal, it will be determined if any of the work to be carried out would require a change to existing environmental permits.
The Promoter is a private company not falling under Directive 2004/17/EC. Where relevant, procurement procedures to be employed will be reviewed at appraisal to assure compliance with the Bank's Procurement Guidelines.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.