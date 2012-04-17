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PKP CARGO FLEET IMPROVEMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
57.125.992,99 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 57.125.992,99 €
Verkehr : 57.125.992,99 €
Unterzeichnungsdatum
2/10/2014 : 9.574.875,53 €
3/12/2013 : 47.551.117,46 €
Andere Links
Related public register
24/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PKP CARGO FLEET IMPROVEMENT
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - PKP CARGO FLEET IMPROVEMENT
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: Neues Darlehen der EIB zur Modernisierung der Eisenbahnflotte

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 April 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/12/2013
20110254
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PKP CARGO FLEET IMPROVEMENT
PKP CARGO SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 200 million (EUR 51 million)
PLN 600 million (EUR 152 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises the modernisation of diesel locomotives, the purchase of new electric locomotives and of open and intermodal freight wagons, and the construction of an intermodal terminal.

The project will increase the quality of the freight transport services provided by the promoter, and thereby will promote sustainable transport solutions in line with EU objectives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Rolling stock does not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive 85/337/EEC as manufacturing and use of rail rolling stock is not included in either list. Should there be associated refurbishment or construction of maintenance or terminal facilities included in the project scope, the application of the Directive will be ascertained.

The promoter is a state owned company operating in a market open to competition. The Bank’s services shall confirm during appraisal that the proposed arrangements are in compliance with the Bank’s Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
24/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PKP CARGO FLEET IMPROVEMENT
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - PKP CARGO FLEET IMPROVEMENT
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: Neues Darlehen der EIB zur Modernisierung der Eisenbahnflotte

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PKP CARGO FLEET IMPROVEMENT
Datum der Veröffentlichung
24 Jul 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54953573
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110254
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PKP CARGO FLEET IMPROVEMENT
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86463742
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110254
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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24/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PKP CARGO FLEET IMPROVEMENT
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - PKP CARGO FLEET IMPROVEMENT
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Datenblätter
PKP CARGO FLEET IMPROVEMENT
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: Neues Darlehen der EIB zur Modernisierung der Eisenbahnflotte

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen