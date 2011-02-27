Vakifbank Climate Change Facility

Übersicht
Mr Mustafa Turan
Manager
Türkiye Vakiflar Bankası T.A.O.
Çamlik Ca. Çayir Çimen Sok. No: 2 Kat:5
34330 1. Levent – Istanbul
Turkey
Tel: +90 212 316 73 31
Fax: +90 212 316 71 26 - 27
e-mail: mustafa.turan@vakifbank.com.tr
Framework loan for the financing of eligible sub-projecs in Turkey in the fields of renewable energy and energy efficiency.
The project would contribute to EU renewable energy and environmental policies (particularly climate change policies). It meets the Bank’s priority objectives for energy sector lending (renewable energy sources, energy efficiency) and would support a priority objective of the Accession Partnership with the EU.
The individual schemes could be categorised as Annex I or II-type projects under the EIA Directive, which would require respectively a mandatory EIA or a review by the competent authority for the need to conduct one. The Bank will assess the promoter’s capacity and procedures to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations as well as its capacity to support the Bank's Public Disclosure Policy.
The Bank will review systems and procedures applied by the promoter during appraisal, including compliance with relevant national legislation and the principles of the EU laws on the subject. The Bank will ensure the underlying projects comply with the Bank’s Guide to Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.