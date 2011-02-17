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EAC MICROFINANCE GLOBAL AUTHORISATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2011 : 4.000.000 €
24/09/2013 : 5.000.000 €
24/09/2013 : 6.000.000 €
12/06/2012 : 7.000.000 €
27/12/2012 : 8.000.000 €
10/04/2012 : 20.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
EIB-Darlehen von 7 Mio EUR an K-REP Bank zur Unterstützung kenianischer Unternehmen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Februar 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/02/2013
20110217
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EAC MICROFINANCE GLOBAL AUTHORISATION
A number of financial intermediaries, including Co-operative Bank of Kenya Ltd, Faulu Kenya DTM, K-Rep Bank Kenya, DFCU Uganda, Centenary Rural Development Bank Uganda and KCB Bank Rwanda Ltd.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The purpose of the East Africa Community (EAC) Microfinance Global Authorisation is to establish a lending framework targeting financial intermediaries with a focus on micro entrepreneurs and small enterprises in rural and urban regions in EAC countries.

On-lending to micro- and small-enterprises for the purpose of productive financing. The EIB financing should be dedicated to fund working capital and investment capital needs of final beneficiaries.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate. Intermediaries to ensure compliance with Client Protection Principles.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Kommentar(e)

Eligible sectors include production, services, trade and agro-industry. Household needs and consumer loans (including salary loans) are not eligible.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Photogallery

Small shop in Nairobi funded by local financial institutions under the EIB’s East Africa microfinance programmes; the EIB works in East Africa with 11 microfinance institutions, supplying EUR 125 million of credit
EAC Microfinance Global Authorisation
Fotograf: David Blumenfeld
©EIB
Small shop in Nairobi funded by local financial institutions under the EIB’s East Africa microfinance programmes; the EIB works in East Africa with 11 microfinance institutions, supplying EUR 125 million of credit
EAC Microfinance Global Authorisation
Fotograf: David Blumenfeld
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Small shop in Nairobi funded by local financial institutions under the EIB’s East Africa microfinance programmes; the EIB works in East Africa with 11 microfinance institutions, supplying EUR 125 million of credit
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Fotograf: David Blumenfeld
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Small shop in Nairobi funded by local financial institutions under the EIB’s East Africa microfinance programmes; the EIB works in East Africa with 11 microfinance institutions, supplying EUR 125 million of credit
EAC Microfinance Global Authorisation
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Small shop in Nairobi funded by local financial institutions under the EIB’s East Africa microfinance programmes; the EIB works in East Africa with 11 microfinance institutions, supplying EUR 125 million of credit
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Small shop in Nairobi funded by local financial institutions under the EIB’s East Africa microfinance programmes; the EIB works in East Africa with 11 microfinance institutions, supplying EUR 125 million of credit
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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