Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

FRANCE BIOMASSE - DALKIA

Unterzeichnung(en)

Betrag
92.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 92.500.000 €
Energie : 92.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/05/2013 : 45.000.000 €
18/12/2013 : 47.500.000 €
Andere Links
Related public register
06/03/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - FRANCE BIOMASSE - DALKIA
Related public register
25/07/2012 - Nicht-technische Zusammenfassung - FRANCE BIOMASSE DALKIA - Angers
Related public register
25/07/2012 - Nicht-technische Zusammenfassung - FRANCE BIOMASSE DALKIA - Lens
Related public register
27/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FRANCE BIOMASSE - DALKIA
Related public register
18/08/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - FRANCE BIOMASSE - DALKIA

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 April 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/05/2013
20110203
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FRANCE BIOMASSE I - DALKIA
Dalkia
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 92 million
EUR 202 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

This operation is about the financing of a group of 5 new biomass combined heat and power (CHP) plants in France. The plants will be based on proven technologies and feature electric capacities of between 6 and 15 MW and primarily run on woodchips from regional forests, wood processing industries, and waste wood recycling centres.

To support renewable energy generation in line with France's Climate Action objectives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All schemes proposed fall under Annex II of the EIA Directive 85/337/EC (as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC). Therefore they can be subject to an EIA on a case by case basis decision or defined criteria set by the competent authority. The CHP plants do not fall under the EU Directive on industrial emissions (2010/75/EU)

The Bank will review systems and procedures applied by the promoter, including compliance with relevant national and EU legislation and publication in the Official Journal of the EU where appropriate. The Bank will ensure that suitable procurement procedures, including an appropriate selection of works, goods and services offered at competitive prices will be applied by the promoter and/or the special purpose companies.

Weitere Unterlagen
06/03/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - FRANCE BIOMASSE - DALKIA
25/07/2012 - Nicht-technische Zusammenfassung - FRANCE BIOMASSE DALKIA - Angers
25/07/2012 - Nicht-technische Zusammenfassung - FRANCE BIOMASSE DALKIA - Lens
27/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FRANCE BIOMASSE - DALKIA
18/08/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - FRANCE BIOMASSE - DALKIA

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - FRANCE BIOMASSE - DALKIA
Datum der Veröffentlichung
6 Mar 2014
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
51961146
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110203
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - FRANCE BIOMASSE DALKIA - Angers
Datum der Veröffentlichung
25 Jul 2012
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53221339
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110203
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - FRANCE BIOMASSE DALKIA - Lens
Datum der Veröffentlichung
25 Jul 2012
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53221095
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110203
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FRANCE BIOMASSE - DALKIA
Datum der Veröffentlichung
27 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66106077
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110203
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - FRANCE BIOMASSE - DALKIA
Datum der Veröffentlichung
18 Aug 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75536062
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110203
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
06/03/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - FRANCE BIOMASSE - DALKIA
Related public register
25/07/2012 - Nicht-technische Zusammenfassung - FRANCE BIOMASSE DALKIA - Angers
Related public register
25/07/2012 - Nicht-technische Zusammenfassung - FRANCE BIOMASSE DALKIA - Lens
Related public register
27/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FRANCE BIOMASSE - DALKIA
Related public register
18/08/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - FRANCE BIOMASSE - DALKIA
Andere Links
Übersicht
FRANCE BIOMASSE I - DALKIA
Datenblätter
FRANCE BIOMASSE - DALKIA

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen