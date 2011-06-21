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ENEL EFFICIENZA RETE III

Unterzeichnung(en)

Betrag
1.000.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 1.000.000.000 €
Energie : 1.000.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/11/2013 : 270.000.000 €
30/09/2011 : 350.000.000 €
25/07/2012 : 380.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB vergibt 380 Mio EU an Stromversorger Enel

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Juni 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/09/2011
20110200
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ENEL Efficienza Rete III

ENEL Distribuzione S.p.A.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 1 000 million
Up to EUR 2 700 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of investments under the promoter's 2012-2014 business plan aimed to reinforce and extend electricity distribution networks throughout Italy.

The main purpose of the project is to (i) cater for demand growth, (ii) reduce losses and (iii) improve quality and reliability of electricity supply.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project schemes are expected to fall under Annex II of the EIA Directive (85/337/EC), leaving it to the national competent authorities to decide whether an EIA would be required. The EIA screening criteria applied by the national competent authority of Italy will be assessed during appraisal.

The Promoter is subject to the Public Procurement Act of Italy (Dlgs. 163/06) that came into force in 2006 transposing the EU Directives on public procurement. The Promoter’s approach to the procurement of works, goods and services will be further evaluated during the appraisal.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen