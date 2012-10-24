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FLOOD PREVENTION AND PROTECTION

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Türkei : 100.000.000 €
Wasser, Abwasser : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2012 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FLOOD PREVENTION AND PROTECTION
Related public register
29/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - FLOOD PREVENTION AND PROTECTION

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Oktober 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2012
20110186
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FLOOD PREVENTION AND PROTECTION
DEVLET SU ISLERI GENEL MUDURLUGU
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 450 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will co-finance the national contribution of the Republic of Turkey to the country’s flood prevention works.

The loan will be used for the construction of flood prevention and mitigation works across the country.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The equivalent of the EIA and SEA requirements, as well as requirements for the protection of areas of special interest equivalent to those of the Natura 2000 network in relation to planned works shall be assessed at appraisal. Particular attention will be given to local effects on nature in project design.

The Bank will require the Promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Weitere Unterlagen
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FLOOD PREVENTION AND PROTECTION
29/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - FLOOD PREVENTION AND PROTECTION

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FLOOD PREVENTION AND PROTECTION
Datum der Veröffentlichung
12 May 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66414182
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110186
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - FLOOD PREVENTION AND PROTECTION
Datum der Veröffentlichung
29 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
138930765
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110186
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FLOOD PREVENTION AND PROTECTION
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29/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - FLOOD PREVENTION AND PROTECTION
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Datenblätter
FLOOD PREVENTION AND PROTECTION

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen