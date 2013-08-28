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RENEWABLE ENERGY HPP VRANDUK

Unterzeichnung(en)

Betrag
37.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Bosnien und Herzegowina : 37.500.000 €
Energie : 37.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/06/2014 : 37.500.000 €
Andere Links
Related public register
08/03/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RENEWABLE ENERGY HPP VRANDUK
Related public register
30/04/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RENEWABLE ENERGY HPP VRANDUK

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 August 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/06/2014
20110180
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RENEWABLE ENERGY HPP VRANDUK
JAVNO PREDUZECE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE, the state-owned electricity company in the Federation of Bosnia and Herzegovina.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 38 million
EUR 86 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of a 20 MW hydro power plant on the stretch of the river Bosna between the towns of Zenica and Nemila.

The operation will support investments in renewable energy, thus contributing to a sustainable and secure supply of energy and therefore to the long term economic growth and development in BIH. The operation supports the Bank's mandate objectives for Candidate and potential Candidate countries, by promoting renewable energy, tackling climate change and improving security of energy supply.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU and it was screened in by national authorities and is subject to an Environmental Impact Assessment. An environmental impact assessment has been performed in accordance with national legislation and it's compliance with EU legislation will be checked during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for implementation of the project are tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation (Dir 2004/17/EC, 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
08/03/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RENEWABLE ENERGY HPP VRANDUK
30/04/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RENEWABLE ENERGY HPP VRANDUK

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RENEWABLE ENERGY HPP VRANDUK
Datum der Veröffentlichung
8 Mar 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52006354
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20110180
Sektor(en)
Energie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Bosnien und Herzegowina
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RENEWABLE ENERGY HPP VRANDUK
Datum der Veröffentlichung
30 Apr 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
51976869
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110180
Sektor(en)
Energie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Bosnien und Herzegowina
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
08/03/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RENEWABLE ENERGY HPP VRANDUK
Related public register
30/04/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RENEWABLE ENERGY HPP VRANDUK
Andere Links
Übersicht
RENEWABLE ENERGY HPP VRANDUK
Datenblätter
RENEWABLE ENERGY HPP VRANDUK

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen