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RENAULT ELECTRIFICATION TECHNOLOGY R&D

Unterzeichnung(en)

Betrag
180.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 180.000.000 €
Industrie : 180.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/01/2012 : 180.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Elektrofahrzeuge: EIB-Darlehen von 180 Mio EUR an Renault-Gruppe

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 September 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/01/2012
20110173
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Renault Electrification Technology R&D

RENAULT

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 180 million
The total project cost is estimated at EUR 378,1 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the promoter’s R&D investments for the development of (i) the second generation of electric vehicles (EV) batteries and (ii) electric motors as well as (iii) the integration of the above electric components in certain of the promoter’s EV architectures.

The project will contribute to increasing the promoter’s knowledge and know-how in the field of innovative battery and motor technology for electric vehicle powertrains. It is expected to bring about positive environmental results in terms of reduction of (i) fuel consumption and CO2 emissions – therefore supporting the promoter’s effort to comply and exceed the EU legislation on CO2 emissions, (ii) nitrogen oxides, hydrocarbons and other harmful emissions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns primarily investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorised and would therefore not require an EIA under Annex II of the Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. In addition it includes capital expenditures related to the R&D activities and the pre-industrialisation of the products. Whether these investments concern test benches for engines, which fall under Annex II of the EIA Directive, along with any other environmental issues, will be clarified during the project’s appraisal.

The promoter is a private sector company operating in the manufacturing sector not covered by EU Directives on procurement.

Kommentar(e)

The Risk Sharing Finance Facility (RSFF) is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

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Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Elektrofahrzeuge: EIB-Darlehen von 180 Mio EUR an Renault-Gruppe

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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