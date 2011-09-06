ISTANBUL-ANKARA RAILWAY TRANCHE B

Übersicht
The General Directorate of State Railways Administration (TCDD)
Construction of a 490km new high-speed railway line along the Istanbul-Ankara corridor
The provision of high-speed rail services between the two most populous cities of the country thus cutting travel time between the cities significantly, hence providing a modern connection attractive to customers.
The original project was appraised in 2004/5 for compliance to the then prevailing EIB environmental policy and found to be acceptable subject to conditions. The project has, in part, been implemented as originally intended and in accordance with relevant original environmental decisions. However, for technical reasons, certain sections have had to be realigned. Depending on the scope of such realignments, some or all may fall under Annex 1 or Annex II of the Directive and may require a new EIA procedure. This is to be further appraised.
The promoter of the project, the Turkish State Railways / TCDD, has undertaken to comply with the Banks procurement guidelines, including international tendering. Major parts of the project have already been tendered drawing significant competition from major international railway contractors. The section Gebze-Kosekoy, which is being financed with Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) funds from the EU, is being procured by the Turkish Central Finance and Contracts Unit in accordance with EU procurement procedures. This is unlike all other sections, which are being procured by TCDD under EIB procurement guidelines.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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