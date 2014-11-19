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AGCO R&D

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 36.000.000 €
Finnland : 64.000.000 €
Deutschland : 100.000.000 €
Industrie : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2014 : 36.000.000 €
18/12/2014 : 64.000.000 €
18/12/2014 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
30/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AGCO R&D
Related public register
29/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AGCO R&D
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Innovative Landmaschinen: AGCO erhält Forschungsdarlehen der EIB

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 November 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2014
20110159
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AGCO R&D
AGCO CORP
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 409 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises AGCO's research and development (R&D) activities focusing on engine and drive train efficiency for agricultural vehicles, predominantly taking place in Marktoberdorf (Germany) and to a lesser extent in Beauvais (France) and in Linnavuori and Suolahti (both Finland).

The project will contribute to a reduction of exhaust emissions, a reduction of operator and bystander noise levels, a reduction of operator exposure to vibrations during operations as well as numerous future safety-related items linked to the vehicles' homologation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in Research, Development and Innovation that will be carried out in existing facilities already authorised for which an environmental impact assessment (EIA) is not required by EIA Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2000/35/EC. The project may nevertheless include new test benches for engines and tractors which may fall under Annex II of the EIA Directive. The Bank’s services will verify all the environmental details and the decision of the competent authorities during the due diligence.

The promoter is a private-sector company operating in the manufacturing sector not covered by EU Directives on procurement. Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.

Weitere Unterlagen
30/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AGCO R&D
29/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AGCO R&D
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Innovative Landmaschinen: AGCO erhält Forschungsdarlehen der EIB

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AGCO R&D
Datum der Veröffentlichung
30 Jan 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57257040
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110159
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Deutschland
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - AGCO R&D
Datum der Veröffentlichung
29 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
124163787
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110159
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Deutschland
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
30/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AGCO R&D
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29/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AGCO R&D
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Übersicht
AGCO R&D
Datenblätter
AGCO R&D
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Innovative Landmaschinen: AGCO erhält Forschungsdarlehen der EIB

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen