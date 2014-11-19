Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project comprises AGCO's research and development (R&D) activities focusing on engine and drive train efficiency for agricultural vehicles, predominantly taking place in Marktoberdorf (Germany) and to a lesser extent in Beauvais (France) and in Linnavuori and Suolahti (both Finland).
The project will contribute to a reduction of exhaust emissions, a reduction of operator and bystander noise levels, a reduction of operator exposure to vibrations during operations as well as numerous future safety-related items linked to the vehicles' homologation.
The project concerns investments in Research, Development and Innovation that will be carried out in existing facilities already authorised for which an environmental impact assessment (EIA) is not required by EIA Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2000/35/EC. The project may nevertheless include new test benches for engines and tractors which may fall under Annex II of the EIA Directive. The Bank’s services will verify all the environmental details and the decision of the competent authorities during the due diligence.
The promoter is a private-sector company operating in the manufacturing sector not covered by EU Directives on procurement. Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.