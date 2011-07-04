MOLDELECTRICA POWER TRANSMISSION

Übersicht
The project envisages the rehabilitation and modernisation of a part of the high voltage transmission network of Moldelectrica, the state-owned Moldovan transmission system operator. It includes the refurbishment of a number of substations and transmission lines.
The project aims at improving the reliability of Moldova’s electricity transmission network and at reducing its losses. The proposed refurbishment and modernisation of a part of the high voltage transmission lines and associated substations will enable the system operator to further increase its compliance with the European Network Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E) provisions. The project is also expected to promote socio-economic development in the country.
The project mainly consists of rehabilitation works, expected to have low environmental impact, and does not envisage any new construction (to be assessed during appraisal). The Bank will request the project to follow relevant EU environmental and social practices in line with its rules applicable to such projects.
The legal documentation will oblige the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with EIB guidelines and the relevant applicable rules.The promoter’s procurement plans and procedures will be evaluated during appraisal.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.