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MOLDELECTRICA POWER TRANSMISSION

Unterzeichnung(en)

Betrag
17.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Moldau : 17.000.000 €
Energie : 17.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/06/2012 : 17.000.000 €
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12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MOLDELECTRICA POWER TRANSMISSION
Zugehörige Pressemitteilungen
Moldawischer Ministerpräsident Vladimir Filat zu Besuch bei der EIB – weitere Zusammenarbeit geplant

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 Juli 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/06/2012
20110140
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MOLDELECTRICA POWER TRANSMISSION
IS MOLDELECTRICA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 17 million
EUR 40 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project envisages the rehabilitation and modernisation of a part of the high voltage transmission network of Moldelectrica, the state-owned Moldovan transmission system operator. It includes the refurbishment of a number of substations and transmission lines.

The project aims at improving the reliability of Moldova’s electricity transmission network and at reducing its losses. The proposed refurbishment and modernisation of a part of the high voltage transmission lines and associated substations will enable the system operator to further increase its compliance with the European Network Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E) provisions. The project is also expected to promote socio-economic development in the country.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project mainly consists of rehabilitation works, expected to have low environmental impact, and does not envisage any new construction (to be assessed during appraisal). The Bank will request the project to follow relevant EU environmental and social practices in line with its rules applicable to such projects.

The legal documentation will oblige the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with EIB guidelines and the relevant applicable rules.The promoter’s procurement plans and procedures will be evaluated during appraisal.

Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MOLDELECTRICA POWER TRANSMISSION
Datum der Veröffentlichung
12 May 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66405356
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110140
Sektor(en)
Energie
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Moldau
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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MOLDELECTRICA POWER TRANSMISSION
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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