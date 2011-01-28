SKAGERRAK 4 INTERCONNECTOR (STATNETT)

Übersicht
STATNETT SF
Implementation of a monopolar High Voltage Direct Current link interconnecting Norway and Denmark across the Skagerrak strait including two terminal converter stations located in Kristiansand (Norway) and Tjele (Denmark), 140 km of undersea cable and 102 km of land cable.
The purpose is to increase the transmission capacity between Denmark and Norway to allow more electricity trade between the Norwegian and the European continental markets – essentially the markets in Denmark and Germany.
The project received all the necessary environmental approvals by the competent authorities in both Norway and Denmark. No significant long-term impacts are expected to result from project construction and operation.
In line with the requirements of the EU Directive 2004/17/EC, the procurement of the project has followed negotiated procedures with prior publication of calls for qualification in the OJEU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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