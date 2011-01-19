ICICI BANK CLIMATE CHANGE FL

Übersicht
ICICI Bank Ltd
Framework loan supporting investment projects that contribute to climate change mitigation.
The proposed project is in line with the EU policy of strengthening the strategic partnership and cooperation with India in the area of climate change, since it would contribute to the development of renewable energy, and the associated avoidance of green house gas emissions.
The key objective of this operation is to support projects that help to mitigate climate change and to support sustainable economic development. Most individual schemes to be financed will be small and are expected to have limited environmental impacts. However, some of the schemes, if located in the EU, might well be categorised as Annex I or II-type projects under the EIA Directive, which would require respectively a mandatory environmental impact assessment or a review by the competent authority for the need to carry out an EIA. The investment schemes shall be prepared in line with the applicable national and relevant EU environmental legislation, including due consideration for protection of sites of nature conservation, as well as the social safeguards of the Bank.
The procurement procedures applied by the Borrower will comply with the Bank’s Guide to Procurement including the publication of tenders in the Official Journal of the EU when appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.