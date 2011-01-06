Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

PEFF II KENYA

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Kenia : 20.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/09/2012 : 6.500.000 €
21/12/2011 : 6.500.000 €
16/12/2011 : 7.000.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Wachstumsimpuls für kenianische Kleinunternehmen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 August 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/12/2011
20110106
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Private Enterprise Finance Facility II Kenya (PEFF II Kenya)

A number of commercial banks operating in Kenya

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 20 million
Not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

A line of credit providing long-term funds in KES, EUR and USD to selected intermediary banks in Kenya for the financing of investment projects undertaken by small and medium sized enterprises.

Improve access and terms of financing to facilitate private sector investment in projects that stimulate economic growth.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Financial intermediaries will ensure that environmental impacts of projects to be financed by PEFF II Kenya will be identified and mitigated by the promoters in accordance with international and/or local standards, as applicable.

Intermediaries will ensure goods and works financed will be procured on a competitive basis, taking into account the nature and size of projects concerned.

Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Wachstumsimpuls für kenianische Kleinunternehmen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Wachstumsimpuls für kenianische Kleinunternehmen
Andere Links

Photogallery

International school based in Nakuru, Kenya, funded by local banks under the facility PEFF II Kenya
PEFF II Kenya
Fotograf: David Blumenfeld
©EIB
International school based in Nakuru, Kenya, funded by local banks under the facility PEFF II Kenya; Brian Mugabe, Head Prefect of Greensteds
PEFF II Kenya
Fotograf: David Blumenfeld
©EIB
International school based in Nakuru, Kenya, funded by local banks under the facility PEFF II Kenya; Brian Mugabe, Head Prefect of Greensteds
PEFF II Kenya
Fotograf: David Blumenfeld
©EIB
International school based in Nakuru, Kenya, funded by local banks under the facility PEFF II Kenya
PEFF II Kenya
Fotograf: David Blumenfeld
©EIB
International school based in Nakuru, Kenya, funded by local banks under the facility PEFF II Kenya; Brian Mugabe, Head Prefect of Greensteds
PEFF II Kenya
Fotograf: David Blumenfeld
©EIB
Financing of local businesses, small and medium-scale projects in Kenya through local banks
PEFF II Kenya
©To be defined

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen