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SVILUPPO METROPOLITANA DI ROMA

Unterzeichnung(en)

Betrag
238.280.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 238.280.000 €
Verkehr : 238.280.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/10/2014 : 13.280.000 €
22/11/2012 : 75.000.000 €
10/08/2011 : 150.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - IT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 April 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/08/2011
20110100
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Sviluppo Metropolitana di Roma

Comune di Roma

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 250 million
Up to EUR 500 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed project would consist of :

  • a 1.1 km extension of underground line B,
  • the acquisition of 15 new trains to operate on this line and
  • some other interventions to modernise the infrastructure of underground lines A and B, including the extension of a depot.

The project will increase the extension, level of service, effectiveness and reliability of the public transport service in the Rome metropolitan area, contributing to the limitation of private car usage through an expected shift to the metro network.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

A full EIA has been carried out for line B extension. Rolling stock provision falls outside the scope of Directive 85/337/EEC (as amended); details on scrapping procedures will be assessed during appraisal. The other interventions on the lines are also outside the scope of the EIA Directive. The depot extension should fall under Annex II, according to which the need for a full EIA is decided on a case-by-case analysis by the Competent Authority. Full details will be checked at appraisal stage. The project is expected to have some positive impacts on environment thanks to the increase in public transport service quality.

The Promoter is a public entity subject to EU public procurement directives (2004/17/EC and 2004/18/EC). The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. Details will be checked at appraisal stage.

Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - IT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Photogallery

The project will increase the extension, level of service, effectiveness and reliability of the public transport service in the Rome metropolitan area
Sviluppo Metropolitana di Roma
©Romolo Ottaviani Studio di Architettura, per Roma Metropolitane Srl
The project will increase the extension, level of service, effectiveness and reliability of the public transport service in the Rome metropolitan area
Sviluppo Metropolitana di Roma
©Romolo Ottaviani Studio di Architettura, per Roma Metropolitane Srl
The project will increase the extension, level of service, effectiveness and reliability of the public transport service in the Rome metropolitan area
Sviluppo Metropolitana di Roma
©Romolo Ottaviani Studio di Architettura, per Roma Metropolitane Srl

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen