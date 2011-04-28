Sviluppo Metropolitana di Roma

Übersicht
Comune di Roma
The proposed project would consist of :
- a 1.1 km extension of underground line B,
- the acquisition of 15 new trains to operate on this line and
- some other interventions to modernise the infrastructure of underground lines A and B, including the extension of a depot.
The project will increase the extension, level of service, effectiveness and reliability of the public transport service in the Rome metropolitan area, contributing to the limitation of private car usage through an expected shift to the metro network.
A full EIA has been carried out for line B extension. Rolling stock provision falls outside the scope of Directive 85/337/EEC (as amended); details on scrapping procedures will be assessed during appraisal. The other interventions on the lines are also outside the scope of the EIA Directive. The depot extension should fall under Annex II, according to which the need for a full EIA is decided on a case-by-case analysis by the Competent Authority. Full details will be checked at appraisal stage. The project is expected to have some positive impacts on environment thanks to the increase in public transport service quality.
The Promoter is a public entity subject to EU public procurement directives (2004/17/EC and 2004/18/EC). The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. Details will be checked at appraisal stage.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.