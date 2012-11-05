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B BRAUN MELSUNGEN AG RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
80.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 80.000.000 €
Industrie : 80.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
31/05/2013 : 80.000.000 €
Andere Links
Related public register
09/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - B BRAUN MELSUNGEN AG RDI
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - B BRAUN MELSUNGEN AG RDI

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 November 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 31/05/2013
20110098
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
B BRAUN MELSUNGEN AG RDI
B BRAUN MELSUNGEN AG RDI
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 80 million
EUR 160 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project, covering the period 2012-2015, encompasses RDI-related expenditures focusing on formulation and carrier technology for the delivery of medicine and the supporting means necessary to develop innovative products. It will take place in Melsungen (Germany).

The project aims to improve quality hospital care products and treatment thanks to the availabilityof leading edge innovative treatments.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The R&D activities included in this project will not materially change current R&D practices and will be carried out within existing facilities, making use of existing laboratories, pilot plants, clinical centres, etc. Thus, an Environmental Impact Assessment (EIA) according to the Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, is not required.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement. The promoter carries out competitive enquiries among potential suppliers for goods and services. These procedures, which are typical for the industry, are in the best interests of the project and entirely satisfactory to the Bank.

Weitere Unterlagen
09/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - B BRAUN MELSUNGEN AG RDI
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - B BRAUN MELSUNGEN AG RDI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - B BRAUN MELSUNGEN AG RDI
Datum der Veröffentlichung
9 Mar 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65164705
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110098
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - B BRAUN MELSUNGEN AG RDI
Datum der Veröffentlichung
7 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
70069327
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110098
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
09/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - B BRAUN MELSUNGEN AG RDI
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - B BRAUN MELSUNGEN AG RDI
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Übersicht
B BRAUN MELSUNGEN AG RDI
Datenblätter
B BRAUN MELSUNGEN AG RDI

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen