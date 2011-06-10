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GIZA NORTH POWER PLANT II

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ägypten : 50.000.000 €
Energie : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/12/2011 : 50.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (USVP) - gas pipeline - EN
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Juni 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/12/2011
20110096
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Giza North Power Plant II

Egyptian Electricity Holding Company (EEHC)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 495 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The installation of a 750 MW Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) at the Giza North Power Plant in the Nile estuary area northwest of Cairo to meet growing demand of electricity and increase the fuel efficiency of power generation in Egypt.

The aim is to expand generation capacity to meet projected growth in electricity demand. The application of Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) – module 3 – technology allows for high fuel efficiency in generation and as such contributes to mitigating green-house gas emission (GHG) intensity in the electricity sector.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

A more energy-efficient technology with lower emissions than the steam cycle plants currently used in Egypt for base load generation, resulting in CO2 emissions decrease. The project is thus expected to help meet electricity demand with lower environmental impact than other fossil fuel based alternatives.

Legal documentation will oblige the promoter to ensure procurement procedures are done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement and the relevant applicable EU rules.

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Weitere Veröffentlichungen
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (USVP) - gas pipeline - EN
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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Weitere Veröffentlichungen