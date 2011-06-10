Giza North Power Plant II

Übersicht
Egyptian Electricity Holding Company (EEHC)
The installation of a 750 MW Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) at the Giza North Power Plant in the Nile estuary area northwest of Cairo to meet growing demand of electricity and increase the fuel efficiency of power generation in Egypt.
The aim is to expand generation capacity to meet projected growth in electricity demand. The application of Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) – module 3 – technology allows for high fuel efficiency in generation and as such contributes to mitigating green-house gas emission (GHG) intensity in the electricity sector.
A more energy-efficient technology with lower emissions than the steam cycle plants currently used in Egypt for base load generation, resulting in CO2 emissions decrease. The project is thus expected to help meet electricity demand with lower environmental impact than other fossil fuel based alternatives.
Legal documentation will oblige the promoter to ensure procurement procedures are done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement and the relevant applicable EU rules.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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Beschwerdeverfahren
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.