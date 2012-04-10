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CARRETERAS DE GALICIA IV

Unterzeichnung(en)

Betrag
80.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 80.000.000 €
Verkehr : 80.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/11/2012 : 80.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - VARIANTE DA PO-546 NO TERMO MUNICIPAL DE PONTEVEDRA ENTRE O REGUEIRIÑO E A PO-11 - ES
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - V.A.C. FERROL-BARREIROS (CONEXIÓN A-8), TREITO: O BARQUEIRO- SAN CIBRAO - ES
Related public register
23/04/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CARRETERAS DE GALICIA IV
Related public register
31/01/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - CARRETERAS DE GALICIA IV

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 April 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/11/2012
20110091
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CARRETERAS DE GALICIA IV
COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 80 million
EUR 167 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is a road multi-scheme encompassing 8 components relating to new construction, rehabilitation and upgrading, and implementation of road safety measures in the regional road network of the Autonomous Community of Galicia (Spain).

A road multi-scheme encompassing new construction, rehabilitation and upgrade works, and implementation of road safety measures.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All schemes to be financed under the proposed project will be required to comply with the relevant national and regional legal framework and to be in line with EU environmental policy and be acceptable in environmental terms to the EIB. In particular, compliance with EU Directive 97/11/EC and 2003/35/EC, amending 85/337/EEC, the Habitats and SEA Directive 2001/42/EC will be verified during appraisal.

The contracting authority is a public promoter obliged to comply with the European and National Public Procurement legislation. The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18 or 2004/17/EEC), with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
23/04/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CARRETERAS DE GALICIA IV
31/01/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - CARRETERAS DE GALICIA IV
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - VARIANTE DA PO-546 NO TERMO MUNICIPAL DE PONTEVEDRA ENTRE O REGUEIRIÑO E A PO-11 - ES
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - V.A.C. FERROL-BARREIROS (CONEXIÓN A-8), TREITO: O BARQUEIRO- SAN CIBRAO - ES

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CARRETERAS DE GALICIA IV
Datum der Veröffentlichung
23 Apr 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58586642
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110091
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - CARRETERAS DE GALICIA IV
Datum der Veröffentlichung
31 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56110929
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110091
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
23/04/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CARRETERAS DE GALICIA IV
Related public register
31/01/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - CARRETERAS DE GALICIA IV
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CARRETERAS DE GALICIA IV
Datenblätter
CARRETERAS DE GALICIA IV
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - VARIANTE DA PO-546 NO TERMO MUNICIPAL DE PONTEVEDRA ENTRE O REGUEIRIÑO E A PO-11 - ES
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - V.A.C. FERROL-BARREIROS (CONEXIÓN A-8), TREITO: O BARQUEIRO- SAN CIBRAO - ES

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen