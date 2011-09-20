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CHIREC BRUSSELS HOSPITAL

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 100.000.000 €
Gesundheit : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/12/2012 : 100.000.000 €
Andere Links
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15/04/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - CHIREC BRUSSELS HOSPITAL
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10/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHIREC BRUSSELS HOSPITAL
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24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - CHIREC BRUSSELS HOSPITAL
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: Finanzierungsvertrag für den Bau eines neuen Krankenhauses

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 September 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/12/2012
20110085
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CHIREC Brussels Hospital

CHIREC, Centre Hospitalier Interregional Edith Cavell

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 200 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Programme of investment for private and public hospitals and other small healthcare facilities in Belgium.

The project foresees the regrouping of medical activities in a single site, from their presently scattered location on three sites not longer fit to the purpose: the hospitals of Cavell, Parc Léopold and Basilique. The site chosen for the new hospital is DELTA AUDERGHEM, a surface of ca 5 hectares. The new building will have a surface of 90 000 m² and will host: day hospital and standard hospitalisation activities (500 beds), support services, 100 spaces for consultations, logistic services, hotel and commercial services, rooms for divulgation and scientific activities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Hospitals are not specifically mentioned in the EIA Directive on Environmental Impact Assessment, though the projects may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required and the screening decision of the competent authority. The project’s ultimate aims and expected results are the care and protection of a weak population segment, thus its social value must be considered positive.

The Promoter is a private entity subsidised by regional and federal budgets, thus required to respect national and EU legislation applicable to public authorities’ procurement. The Bank requires that all relevant contracts for the implementation of the projects have been, or will be, tendered in accordance with the relevant EU procurement legislation and in the best interest of the project. The procurement practices for the programme will be examined during appraisal.

Weitere Unterlagen
15/04/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - CHIREC BRUSSELS HOSPITAL
10/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHIREC BRUSSELS HOSPITAL
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - CHIREC BRUSSELS HOSPITAL
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: Finanzierungsvertrag für den Bau eines neuen Krankenhauses

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - CHIREC BRUSSELS HOSPITAL
Datum der Veröffentlichung
15 Apr 2015
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58401171
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110085
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHIREC BRUSSELS HOSPITAL
Datum der Veröffentlichung
10 Mar 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65178830
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110085
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - CHIREC BRUSSELS HOSPITAL
Datum der Veröffentlichung
24 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
119217532
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110085
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
15/04/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - CHIREC BRUSSELS HOSPITAL
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24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - CHIREC BRUSSELS HOSPITAL
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Übersicht
CHIREC Brussels Hospital
Datenblätter
CHIREC BRUSSELS HOSPITAL
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: Finanzierungsvertrag für den Bau eines neuen Krankenhauses

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen