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ONEE - RESEAUX ELECTRIQUES III

Unterzeichnung(en)

Betrag
180.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Marokko : 180.000.000 €
Energie : 180.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/12/2012 : 180.000.000 €
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10/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ONEE - RESEAUX ELECTRIQUES III

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Dezember 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/12/2012
20110071
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ONEE - RESEAUX ELECTRIQUES III
OFFICE NATIONAL DE L ELECTRICITE ET DE L EAU POTABLE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 180 million
EUR 443 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is an investment programme aimed at reinforcing and extending the electricity transmission network of Morocco. The programme consists of 24 electricity transmission schemes overall encompassing the implementation of circa 850 km of overhead lines and 4 600 MVA of transformation capacity.

The main purpose of the project is to enable the integration into the grid of new generation resources, including renewable energy, extend the transformation capacity to the distribution grid and contribute to improve the reliability of supply

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Moroccan EIA legislation requires environmental and social impact assessments for the main project schemes in the programme. Such assessments need to be carried out in line with EIB guidelines, implying a follow-up during the implementation of the programme as and when individual EIAs become available.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in compliance with the Bank’s Guide to Procurement.

Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
21/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ONEE - RESEAUX ELECTRIQUES III - Rabattement sur poste Agadir 400/225 KV
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ONEE - RESEAUX ELECTRIQUES III - Rabattement sur poste Agadir 400/225 KV
Datum der Veröffentlichung
21 Apr 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52128034
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20110071
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ONEE RESEAUX ELECTRIQUES III - Construction du poste de transformation 225-60 kV d’Ouled Rahhou
Datum der Veröffentlichung
22 Jun 2012
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53218463
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20110071
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ONEE - RESEAUX ELECTRIQUES III - Ligne 225 kV d'Igli - Glalcha et Rabattements
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53220274
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20110071
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ONEE - RESEAUX ELECTRIQUES III
Datum der Veröffentlichung
10 Jun 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66978399
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110071
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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ONEE - RESEAUX ELECTRIQUES III
Datenblätter
ONEE - RESEAUX ELECTRIQUES III

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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Weitere Veröffentlichungen