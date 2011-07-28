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ROUTES RURALES IV

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Marokko : 100.000.000 €
Verkehr : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/05/2012 : 100.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 Juli 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/05/2012
20110058
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Rural Roads IV

Caisse pour le Financement Routier (CFR)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 1 270 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of the final phase of Morocco's second National Rural Roads Programme (PNRR-2) from the EIB's own resources under the ENP MED Mandate 2007-2013.

Through the construction or upgrading of 15 500 km of rural roads, the programme will serve to make nearly three million rural dwellers less isolated, thereby ensuring that by the end of the programme 80% of the rural population will have access to the road network compared to 54% when it was launched. It will help to reduce the disparities between the different provinces in terms of accessibility.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Virtually all of the improvements planned under this PNRR-2 project to open up rural areas are being made on existing tracks. Route changes are marginal. This project should not present any major negative risks for the environment. However, some reversible environmental impacts can be expected in certain situations.

After implementing the previous phase of the project, the promoter is fully familiar with the Bank's procurement policy and scrupulously applies the principle of international calls for tender, with publication in the Official Journal of the European Union if necessary. Since 2007, CFR has used standard documents agreed with the World Bank and the procedures have been applied systematically.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen