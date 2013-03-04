BESKYD RAILWAY TUNNEL

Übersicht
Construction of a new 1.8km double-track tunnel on the pan-European corridor V in South-West Ukraine.
The project will replace the existing single track tunnel built in the 1880s which is the only single track section of line on the otherwise twin track electrified corridor between Lviv and the Hungarian border at Chop. The project is expected to deliver savings in vehicle operating costs by preventing the need for the expected increase in future traffic, particularly heavy freight of which about 20 million tonnes already passes each year, to divert to other longer routes given that current volume is close to or at available tunnel capacity. The project may also present some modest time, safety and environmental benefits plus result in reduced maintenance costs for the infrastructure manager. The project design is expected to be compliant with the principles of Commission Decision 2008/173/EC concerning the technical specification of interoperability relating to ‘safety in railway tunnels’.
If situated in the EU, the project would fall under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as the project entails the construction of a new section of long distance rail line. Therefore a full EIA procedure is required. The Bank shall review such procedure during appraisal. Overall, the project’s impacts on the environment during construction and operation are expected to be limited. A slight modal shift to rail thanks to an improved service level plus reduced trip lengths (by avoiding the potential diversion of traffic to longer routes) can be expected, thus also decreasing traffic-related GHG emissions.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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