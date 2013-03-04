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BESKYD RAILWAY TUNNEL

Unterzeichnung(en)

Betrag
55.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ukraine : 55.000.000 €
Verkehr : 55.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/05/2014 : 55.000.000 €
Andere Links
Related public register
14/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BESKYD RAILWAY TUNNEL
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20/09/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - BESKYD RAILWAY TUNNEL - Statement on Environmental Effects in the Beskyd Railway Tunnel
Related public register
17/06/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BESKYD RAILWAY TUNNEL
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - BESKYD RAILWAY TUNNEL
Zugehörige Pressemitteilungen
Ukraine: EIB finanziert den Bau eines Eisenbahntunnels zur Anbindung der Ukraine an die EU
Zugehörige Pressemitteilungen
Ukraine: Eisenbahntunnel Beskyd in Betrieb genommen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 März 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/05/2014
20110053
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BESKYD RAILWAY TUNNEL
UKRZALIZNYTSIA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 55 million
EUR 163 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of a new 1.8km double-track tunnel on the pan-European corridor V in South-West Ukraine.

The project will replace the existing single track tunnel built in the 1880s which is the only single track section of line on the otherwise twin track electrified corridor between Lviv and the Hungarian border at Chop. The project is expected to deliver savings in vehicle operating costs by preventing the need for the expected increase in future traffic, particularly heavy freight of which about 20 million tonnes already passes each year, to divert to other longer routes given that current volume is close to or at available tunnel capacity. The project may also present some modest time, safety and environmental benefits plus result in reduced maintenance costs for the infrastructure manager. The project design is expected to be compliant with the principles of Commission Decision 2008/173/EC concerning the technical specification of interoperability relating to ‘safety in railway tunnels’.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If situated in the EU, the project would fall under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as the project entails the construction of a new section of long distance rail line. Therefore a full EIA procedure is required. The Bank shall review such procedure during appraisal. Overall, the project’s impacts on the environment during construction and operation are expected to be limited. A slight modal shift to rail thanks to an improved service level plus reduced trip lengths (by avoiding the potential diversion of traffic to longer routes) can be expected, thus also decreasing traffic-related GHG emissions.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.

Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
14/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BESKYD RAILWAY TUNNEL
20/09/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - BESKYD RAILWAY TUNNEL - Statement on Environmental Effects in the Beskyd Railway Tunnel
17/06/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BESKYD RAILWAY TUNNEL
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - BESKYD RAILWAY TUNNEL
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Ukraine: EIB finanziert den Bau eines Eisenbahntunnels zur Anbindung der Ukraine an die EU
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Ukraine: Eisenbahntunnel Beskyd in Betrieb genommen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BESKYD RAILWAY TUNNEL
Datum der Veröffentlichung
14 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
47736013
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110053
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - BESKYD RAILWAY TUNNEL - Statement on Environmental Effects in the Beskyd Railway Tunnel
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53218756
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110053
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BESKYD RAILWAY TUNNEL
Datum der Veröffentlichung
17 Jun 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53221094
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20110053
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BESKYD RAILWAY TUNNEL
Datum der Veröffentlichung
24 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122698423
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110053
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
14/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BESKYD RAILWAY TUNNEL
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20/09/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - BESKYD RAILWAY TUNNEL - Statement on Environmental Effects in the Beskyd Railway Tunnel
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BESKYD RAILWAY TUNNEL
Zugehörige Pressemitteilungen
Ukraine: EIB finanziert den Bau eines Eisenbahntunnels zur Anbindung der Ukraine an die EU
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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