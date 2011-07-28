Water Infrastructure – ACUAMED

Unterzeichnung(en)
Übersicht
ACUAMED
Financing of water infrastructure schemes in Spain, including new investments, improvement and modernisation of existing ones.
The project concerns a large investment programme for the implementation of water, wastewater and environmental protection infrastructure across five Mediterranean River Basins of Spain, namely Internal Basins of Catalunya, the Ebro, Jucar and Segura Rivers and the Mediterranean Andalussian Basin. Works include five components: desalination, environmental recuperation and flood prevention measures, wastewater reuse, interconnection and enhancement of bulk water supply systems, and irrigation efficiency measures.
The programme will contribute to the restoration of highly degraded underground and surface water resources while enhancing the overall efficiency and climate change resilience of water services in water stressed regions. Compliance with EIA Directive (97/11/EC, SEA Directive 2001/42/EC, Directive 92/43/EC (Habitats) and Directive 2009/147/EC (Birds) amongst other EU directives will be assessed during appraisal.
Works will be procured according to the law for public sector procurement i.e. Ley 30/2007 de 30 de Octubre de Contratos del Sector Publico. This legislation is in line with EU Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC and satisfactory to the Bank.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.