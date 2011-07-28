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WATER INFRASTRUCTURE - ACUAMED

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 500.000.000 €
Wasser, Abwasser : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2012 : 150.000.000 €
14/06/2012 : 350.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES
Related public register
01/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WATER INFRASTRUCTURE - ACUAMED
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: 350 Mio EUR für Wasserinfrastrukturvorhaben an der spanischen Mittelmeerküste

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 Juli 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/06/2012
20110048
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Water Infrastructure – ACUAMED

ACUAMED

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 450 million
Up to EUR 1800 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of water infrastructure schemes in Spain, including new investments, improvement and modernisation of existing ones.

The project concerns a large investment programme for the implementation of water, wastewater and environmental protection infrastructure across five Mediterranean River Basins of Spain, namely Internal Basins of Catalunya, the Ebro, Jucar and Segura Rivers and the Mediterranean Andalussian Basin. Works include five components: desalination, environmental recuperation and flood prevention measures, wastewater reuse, interconnection and enhancement of bulk water supply systems, and irrigation efficiency measures.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The programme will contribute to the restoration of highly degraded underground and surface water resources while enhancing the overall efficiency and climate change resilience of water services in water stressed regions. Compliance with EIA Directive (97/11/EC, SEA Directive 2001/42/EC, Directive 92/43/EC (Habitats) and Directive 2009/147/EC (Birds) amongst other EU directives will be assessed during appraisal. 

Works will be procured according to the law for public sector procurement i.e. Ley 30/2007 de 30 de Octubre de Contratos del Sector Publico. This legislation is in line with EU Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC and satisfactory to the Bank.

Weitere Unterlagen
01/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WATER INFRASTRUCTURE - ACUAMED
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: 350 Mio EUR für Wasserinfrastrukturvorhaben an der spanischen Mittelmeerküste

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WATER INFRASTRUCTURE - ACUAMED
Datum der Veröffentlichung
1 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67400189
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110048
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Related public register
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Water Infrastructure – ACUAMED
Datenblätter
WATER INFRASTRUCTURE - ACUAMED
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Weitere Veröffentlichungen