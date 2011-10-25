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VOLVO TRUCKS 2020 FUEL EFFICIENCY

Unterzeichnung(en)

Betrag
240.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 96.000.000 €
Schweden : 144.000.000 €
Industrie : 240.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/06/2012 : 96.000.000 €
15/06/2012 : 144.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Oktober 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/06/2012
20110041
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Volvo Trucks 2020 Fuel Efficiency

Volvo AB

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 300 million
EUR 600 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the promoter’s RDI activities related to (i) reduction of emissions for trucks, buses and construction vehicles and improvement of their fuel efficiency (ii) optimisation of transport efficiency (intelligent transport systems) (iii) truck safety and (iv) reduction of noise pollution. The major part of the R&D will be carried out in Sweden and France.

The RDI activities aim to reduce fuel consumption of trucks, buses, and heavy duty (construction) equipment and associated emissions of CO2, NOx and particulate matter. The project further concerns Volvo’s RDI activities related to optimisation of transport efficiency (intelligent transport systems) and enhanced safety.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorised, in which case an EIA would not be required by EIA Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. However, the Bank’s services will verify details, and especially the ones related a) to the location of the R&D facilities, and b) whether investments include construction of test facilities that would fall under annex II of the relevant directive.

The promoter is a private-sector company operating in the manufacturing sector not covered by EU Directives on procurement. Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects, however the Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen