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ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM AMSTERDAM

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 100.000.000 €
Gesundheit : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/12/2012 : 100.000.000 €
Andere Links
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM AMSTERDAM
Related public register
05/12/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM AMSTERDAM
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: EIB unterstützt die Modernisierung der Universitätsklinik Amsterdam mit 100 Mio EUR

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Oktober 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/12/2012
20110037
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Academisch Medisch Centrum (AMC)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
Estimated at EUR 210 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Refurbishment and improvement of the University Hospital in Amsterdam (AMC) under the investment programme 2009-2014.

The project supports the infrastructure and organisational development of the Academisch Medisch Centrum (Academic Medical Centre, AMC) in Amsterdam, the Netherlands. The AMC comprises the University Hospital and the Faculty of Medicine of the University of Amsterdam, the Emma Children’s Hospital and several other institutions.

The AMC developed an investment programme to improve the centre’s competitiveness through modernisation and reconfiguration. It is foreseen to refurbish several facilities on the existing site dating from the 1980s which are no longer adequate for modern service provision. Another major component is the modernisation of the central power supply to increase the energy efficiency of the facilities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Hospitals are not specifically mentioned in the EIA Directive on Environmental Impact Assessment, though the projects may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required and the screening decision of the competent authority. Due to the fact that healthcare is an element of social cohesion, the project will have positive social benefits in this respect.

The Promoter is required to respect national and EU legislation applicable to public authorities’ procurement and the Bank requires that all relevant contracts for the implementation of the projects have been, or will be, tendered in accordance with the relevant EU procurement legislation. The procurement practices for the investment project will be examined during appraisal.

Weitere Unterlagen
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM AMSTERDAM
05/12/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM AMSTERDAM
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Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: EIB unterstützt die Modernisierung der Universitätsklinik Amsterdam mit 100 Mio EUR

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Environmental and Social Completion Sheet - ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM AMSTERDAM
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88413427
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110037
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM AMSTERDAM
Datum der Veröffentlichung
5 Dec 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
42412752
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110037
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Academisch Medisch Centrum Amsterdam
Datenblätter
ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM AMSTERDAM
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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