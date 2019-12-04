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KIRUNA MALMBERGET URBAN RENEWAL

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 100.000.000 €
Stadtentwicklung : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/12/2019 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
10/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KIRUNA MALMBERGET URBAN RENEWAL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 Januar 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/12/2019
20110036
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KIRUNA MALMBERGET URBAN RENEWAL
LUOSSAVAARA-KIIRUNAVAARA AB
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 238 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Following the expansion of the mine exploitation by LKAB, in the two towns Kiruna and Malmberget a process of urban transformation takes place to replace buildings and facilities which are lost. The project comprises sub-projects to be implemented during 2016-2021 in the fields of municipal infrastructure, cultural heritage, housing and spaces for businesses/commercial activities.

The investment programme shall lay the basis for a long-term sustainable urban development of the city affected by the expansion of the mining activities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The selected sub-projects will be based on a comprehensive urban development plan for the towns. Compliance with the relevant EU Directives will be verified during appraisal:Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, EU SEA Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 2009/147/EC. The status of any environmental studies and public consultations related to the urban renewal, upgrading and construction investments will be reviewed during project appraisal. Energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed during project appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
10/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KIRUNA MALMBERGET URBAN RENEWAL

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KIRUNA MALMBERGET URBAN RENEWAL
Datum der Veröffentlichung
10 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67724616
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110036
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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10/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KIRUNA MALMBERGET URBAN RENEWAL
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KIRUNA MALMBERGET URBAN RENEWAL
Datenblätter
KIRUNA MALMBERGET URBAN RENEWAL

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen