Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

AUSBAU SALZBURGER LANDESKLINIKEN

Unterzeichnung(en)

Betrag
185.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 185.000.000 €
Gesundheit : 185.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
2/08/2011 : 185.000.000 €
Andere Links
Related public register
28/05/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AUSBAU SALZBURGER LANDESKLINIKEN
Related public register
21/07/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - AUSBAU SALZBURGER LANDESKLINIKEN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Februar 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/08/2011
20110011
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Ausbau Salzburger Landeskliniken

LAND SALZBURG

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 175 million
Up to EUR 355 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Refurbishment and extension of the Salzburger Landeskliniken on the existing site in the city of Salzburg under the “Masterplan 2020”.

The project will contribute to improving the organisational structure and further development of clinical healthcare services of the Salzburger Landeskliniken to meet future service needs arising from changes in the demographic and morbidity patterns of the target population.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Hospitals are not specifically mentioned in the EIA Directive on Environmental Impact Assessment, though the projects may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required and the screening decision of the competent authority. Due to the fact that healthcare is an element of social cohesion, the programme will have positive social benefits in this respect.

The Promoter is required to respect national and EU legislation applicable to public authorities’ procurement and the Bank requires that all relevant contracts for the implementation of the projects have been, or will be, tendered in accordance with the relevant EU procurement legislation. The procurement practices for the investment programme will be examined during appraisal.

Kommentar(e)

The “Masterplan 2020” investment programme covers the period from 2008-2022 for the new construction, renovation, adaptation and extension of buildings and investments in medical equipment. The project will finance the implementation of the first phase until 2017.

Weitere Unterlagen
28/05/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AUSBAU SALZBURGER LANDESKLINIKEN
21/07/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - AUSBAU SALZBURGER LANDESKLINIKEN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AUSBAU SALZBURGER LANDESKLINIKEN
Datum der Veröffentlichung
28 May 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
40623111
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110011
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - AUSBAU SALZBURGER LANDESKLINIKEN
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
138753251
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110011
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
28/05/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AUSBAU SALZBURGER LANDESKLINIKEN
Related public register
21/07/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - AUSBAU SALZBURGER LANDESKLINIKEN
Andere Links
Übersicht
Ausbau Salzburger Landeskliniken
Datenblätter
AUSBAU SALZBURGER LANDESKLINIKEN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen