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DR MICROFINANCE FACILITY II

Unterzeichnung(en)

Betrag
23.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Dominikanische Republik : 23.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 23.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/12/2013 : 1.000.000 €
28/12/2011 : 6.000.000 €
20/12/2011 : 6.000.000 €
17/09/2015 : 10.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Juni 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2011
20110006
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DR Microfinance Facility II

Financial intermediaries: Various microfinance institutions in the Dominican Republic

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Local currency financing (Dominican Pesos) for the equivalent of EUR 25 million.
Not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Lines of credit to provide financing in local currency to micro and small enterprises in the Dominican Republic, including an equity participation in FONDESA following its transformation from an NGO into a regulated savings & loans bank.

Financing of investments undertaken by micro and small scale enterprises active in the industry and services sectors, thereby contributing to employment creation, economic growth and diversification.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The intermediaries will ensure that the projects to be financed will comply with the EIB’s environmental standards. The intermediaries’ appraisal processes will include an environmental review to verify that the projects are in compliance with the relevant national and regional environmental legislation.

The intermediaries will ensure compliance with the Bank’s procurement guidelines when supporting procurement by the final beneficiaries.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen