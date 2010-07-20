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ALTHELIA CLIMATE FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 25.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/06/2013 : 5.000.000 €
11/06/2013 : 10.000.000 €
11/06/2013 : 10.000.000 €
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19/02/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ALTHELIA CLIMATE FUND
Zugehörige Pressemitteilungen
Die EIB unterstützt Klimafonds Althelia zur Rettung der Tropenwälder

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Mai 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/06/2013
20100720
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ALTHELIA CLIMATE FUND
Althelia Climate Fund GP Sarl, an independent management company established to manage the Fund.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million
EUR 150 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Innovative pilot fund for forest based carbon and other environmentally certified credits, aiming to protect the environment and reduce carbon emissions through sustainable land use and conservation of primary forest.

The Althelia Climate Fund (the "Fund") is a path breaking proposal to enhance the environment and reduce carbon emissions through support for sustainable land use and conservation of primary forest. European based, the Fund is global, focusing on Africa and Latin America, and secondarily in Asia. With a target of EUR 150m of commitments from private and public investors the Fund will invest in some 20 projects to source forest based carbon and other environmentally certified credits for sale to the voluntary offset market. An amount of voluntary forest carbon credits corresponding to EIB's investment will be sold by the Fund to (public or private or philanthropic) entities that will permanently retire them.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Strict due diligence standards are in place up to the EIB standards. All projects are set to meet IFC Performance Standards and the best practices articulated in the REDD+ Social and Environmental Standards. All projects will meet most reputable third-party carbon and environmental/social management certification standards such as Verified Carbon Standard and Climate, Community and Biodiversity Alliance.

The promoter, a private company, is not subject to EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
21/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ALTHELIA CLIMATE FUND
19/02/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ALTHELIA CLIMATE FUND
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Zugehörige Pressemitteilungen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ALTHELIA CLIMATE FUND
Datum der Veröffentlichung
21 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
51455854
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20100720
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Asien und Lateinamerika
Länder
Regionalvorhaben - Afrika
Regionalvorhaben - Asien
Regionalvorhaben - Lateinamerika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ALTHELIA CLIMATE FUND
Datum der Veröffentlichung
19 Feb 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
95097558
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20100720
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Asien und Lateinamerika
Länder
Regionalvorhaben - Afrika
Regionalvorhaben - Asien
Regionalvorhaben - Lateinamerika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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ALTHELIA CLIMATE FUND
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