Unterzeichnung(en)
Übersicht
Innovative pilot fund for forest based carbon and other environmentally certified credits, aiming to protect the environment and reduce carbon emissions through sustainable land use and conservation of primary forest.
The Althelia Climate Fund (the "Fund") is a path breaking proposal to enhance the environment and reduce carbon emissions through support for sustainable land use and conservation of primary forest. European based, the Fund is global, focusing on Africa and Latin America, and secondarily in Asia. With a target of EUR 150m of commitments from private and public investors the Fund will invest in some 20 projects to source forest based carbon and other environmentally certified credits for sale to the voluntary offset market. An amount of voluntary forest carbon credits corresponding to EIB's investment will be sold by the Fund to (public or private or philanthropic) entities that will permanently retire them.
Strict due diligence standards are in place up to the EIB standards. All projects are set to meet IFC Performance Standards and the best practices articulated in the REDD+ Social and Environmental Standards. All projects will meet most reputable third-party carbon and environmental/social management certification standards such as Verified Carbon Standard and Climate, Community and Biodiversity Alliance.
The promoter, a private company, is not subject to EU Directives on procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Aktuelles und Storys
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.