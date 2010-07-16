LEBANON ENERGY EFFIC & RENEWABLES GL

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Global loan for the financing of renewable energy and energy efficiency investments carried out by private companies in Lebanon. The EIB funds will be channelled through the Lebanese Central Bank, Banque du Liban.
The rationale for the project is the need of long-term funding and technical assistance for the implementation of energy efficiency and renewable energy projects carried out by industry and service providers in Lebanon. The project will contribute to the reduction of greenhouse emissions and enhancement of energy supply security.
The operation will focus on small or medium sized projects with in principle limited environmental impacts. However it cannot be excluded at this stage that some schemes (in particular renewable energy investments) may be categorised as Annex II-type projects under the Environmental Impact Assessment Directive, which if located in the EU would require a review by the competent authority to determine the need for environmental impact assessment. The projects will be required to comply with the Bank’s environmental and social policy which, for countries outside the EU, is based on the principles of the relevant national and EU laws.
For all investments, the Bank will require the promoter and the financial intermediaries to ensure that implementation of the projects will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.