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ESKOM KIWANO CSP PROJECT

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Südafrika : 75.000.000 €
Energie : 75.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/05/2014 : 75.000.000 €
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21/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ESKOM KIWANO CSP PROJECT
Zugehörige Pressemitteilungen
Südafrika: Eskom und EIB vereinbaren neues Darlehen von 75 Millionen Euro für 100-MW-Solarwärmekraftwerk

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Oktober 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/05/2014
20100704
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ESKOM KIWANO CSP PROJECT
ESKOM HOLDINGS SOC LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 75 million
EUR 856 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Implementation and operation of a 100 MW power plant based on an innovative Concentrated Solar thermal Power (CSP) technology. The project will be located in South Africa and benefit from high solar irradiation levels. The promoter is a large state-owned utility. The project will be jointly financed in cooperation with Clean Technology Fund (CTF), IBRD, AfDB, AFD and KfW.

The operation will support the objectives of the South African government to increase the share of renewable energy generation and enhance the efficiency of energy use.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If the project were located in the EU, it would fall under Annex II of the EIA Directive (85/337/EEC) as amended, requiring the competent national authority to determine the need for an Environmental Impact Assessment (EIA). Under South African Law, the project requires a mandatory EIA including initial scoping and public consultation. During appraisal, the Bank will ensure that the project complies with the Bank's principles and standards as regards environmental and social issues.

During appraisal, the Bank will review the procurement procedures and require that they conform to the main mechanisms of Directive 2004/18/EC and the Bank's Guide to Procurement, as amended.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ESKOM KIWANO CSP PROJECT
Datum der Veröffentlichung
21 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
51357163
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20100704
Sektor(en)
Energie
Regionen
Südafrika
Länder
Südafrika
Öffentlich zugänglich
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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