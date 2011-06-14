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ATLAS COPCO RDI II

Unterzeichnung(en)

Betrag
275.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 126.500.000 €
Schweden : 148.500.000 €
Industrie : 275.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/11/2011 : 126.500.000 €
23/11/2011 : 148.500.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EIB unterstützt technische Forschung bei Atlas Copco mit 275 Mio EUR

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Juni 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/11/2011
20100698
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Atlas Copco RDI II

Atlas Copco AB

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 275 million
EUR 563 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the promoter’s investments for advanced research and development of technologies as well as new innovative products in the areas of Compressor Technique and Construction and Mining Technique. The promoter’s RDI activities are essentially driven by the need to develop enhanced product solutions, which allow its clients to increase the levels of productivity, energy efficiency and energy recovery, safety and ergonomics as well as to reduce the environmental impact of their production processes, where the promoter’s product solutions will find application.

Development of new technologies and the market introduction of new equipment contributing to increase the level of productivity, energy efficiency, safety and ergonomics of the industrial processes.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research and development carried out in existing facilities already authorised. An EIA therefore is not required by EIA Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. The related facilities are already covered by appropriate environmental authorisations. Overall, the project is considered acceptable with no negative residual impacts, and some products of the programme will contribute to more energy efficient solutions.

The promoter is a private sector company operating in the manufacturing sector not covered by EU Directives on procurement.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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